Mexique : victoire historique de la gauche à la présidentielle

Il était présenté comme le grand favori du scrutin. Une affirmation qui s’est vérifiée dimanche. Selon plusieurs instituts de sondage, Andrés Manuel Lopez Obrador, 64 ans, a été élu président avec plus de 40% des voix dimanche. Quant à ses adversaires, le quotidien El Financiero crédite le conservateur Ricardo Anaya de 27% et Jose Antonio Meade - du Parti révolutionnaire institutionnel, le parti au pouvoir - de 18%. Bon joueur, ce dernier a rapidement reconnu la victoire de son rival : "La tendance de nous favorise pas (...). C'est Andres Manuel Lopez Obrador qui a obtenu la majorité (...). Pour le bien du Mexique, je lui souhaite le plus grand des succès".





Andrés Manuel Lopez Obrador, dit "AMLO", a par ailleurs réussi à décrocher au moins 6 postes de gouverneurs ( Veracruz, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Mexico) et au moins 250 sièges de députés sur 500 avec le Mouvement de régénération nationale (Morena). Ce qui lui permet d'obtenir la majorité à l'Assemblée. A noter par ailleurs que pour la première fois, c'est une femme - Claudia Sheinbaum - qui a été élue au poste de gouverneur de Mexico.