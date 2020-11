Élection américaine : ce qu'il va se passer d'ici à l'investiture de Joe Biden le 20 janvier

Le calendrier entre le scrutin du 4 novembre et la prise concrète du pouvoir fin janvier est en effet bien rempli, fourmillant d'étapes et de validations.

Et maintenant ? Fraichement élu président des États-Unis, Joe Biden a le regard tourné vers la Maison-Blanche. Mais le démocrate va devoir prendre son mal en patience : la passation avec Donald Trump n'aura lieu que le 20 janvier. Le temps que le système électoral américain s'illustre par sa complexité.

Entre le 10 novembre et le 8 décembre, chaque État doit ensuite certifier officiellement ses résultats. La plupart d'entre eux le font généralement au cours des deux premières semaines de novembre, mais la Californie s'offre le droit d'aller jusqu'au 8 décembre.

Le 14 décembre, place aux grands électeurs. Ils se réunissent en effet dans leur État respectif et votent pour le président et le vice-président. Puis, jusqu'au 23 décembre, les résultats de ces votes dans les États sont transmis au Sénat américain et à diverses autorités locales.

Le 3 janvier, le nouveau Congrès entre en action, et prête serment. Lors d’une session commune du Sénat et de la Chambre des représentants, un dernier décompte est ensuite effectué et les résultats sont (enfin) proclamés. Le seuil des 270 grands électeurs, objet de toutes les convoitises ces derniers jours, prend à ce moment-là tout son sens.