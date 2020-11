Élection américaine : comment la "grande conférence de presse" de Trump s'est retrouvée sur un vulgaire parking

Le couac a débuté avec un tweet présidentiel : "Grande conférence de presse aujourd'hui à Philadelphie au Four Seasons Total Landscaping – 11h30 !" a publié sur Twitter Donald Trump samedi matin. Rapidement, les journalistes pensent qu'ils doivent se rendre au luxueux hôtel Four Seasons, situé dans cette grande ville de Pennsylvanie.

S'il ne s'agit pas d'un complexe hôtelier, le Total Landscaping existe bel et bien. Il s'agit d'une entreprise d’aménagement paysagiste, située dans une zone industrielle. Et plus précisément entre un centre de crémation et une boutique vendant des livres pour adultes.

Le lieu annoncé par le président en personne, Rudolph Giuliani, l’avocat personnel du président, n'a eu d'autres choix que de se rendre sur place. Il a donc improvisé un point presse sur un podium installé devant une porte de garage fermée, avec des affiches de campagne rapidement collées derrière lui.