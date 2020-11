Élection américaine : face au Covid-19, Joe Biden met (déjà) sur pied une cellule de crise

Composée de scientifiques et d'experts, cette équipe sera chargée de bâtir un "plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021", jour de son investiture. Plus largement, le nouveau président entend appliquer une stratégie nationale affinée ces dernières semaines pour "prendre de l'avance" sur le Covid-19.

Plusieurs leviers ont d'ores et déjà été évoqué, notamment une loi d'envergure au Congrès pour financer une campagne nationale de test "dont les résultats seront disponibles immédiatement". Mais aussi la fabrication aux États-Unis des produits et équipements médicaux, le port obligatoire du masque dans les bâtiments fédéraux et dans les transports entre États, et la gratuité "pour tous" du futur vaccin.