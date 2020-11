EN DIRECT - Biden assure que le refus de Trump de concéder sa défaite a "peu d'impact" sur la transition

Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères a réagi à la victoire de Joe Biden et les nouvelles perspectives que cette élection devait amener : "Cette élection américaine devrait nous permettre de refonder la relation transatlantique (...) mais elle doit changer de nature (...) Refonder avec un état d'esprit apaisé et il faut que l'Europe fasse entendre sa voix et assure sa souveraineté".

L'élection de Joe Biden suffira-t-elle à apaiser les tensions commerciales qui règnent entre l'Europe et les Etats-Unis ? Pour Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation qui était interrogé ce lundi matin sur le sujet, sur Europe1, rien n'est moins sûr. "Il ne faut avoir aucune naïveté. Les taxes américaines dépassent souvent les présidents, ce sont aussi les administrations américaines qui les mettent en place", a-t-il dit. Il espère toutefois que le départ de Donald Trump "changera le climat" des discussions et facilitera l'adoption d'accords.

Depuis Wilmington (Delaware) Joe Biden déclare qu'il veut s'assurer qu'un vaccin soit disponible pour chaque Américain et gratuitement. "Il nous faut un vaccin sûr et nous savons qu'en attendant, pour l'arrêter, il nous faut porter un masque. C'est l'arme la plus efficace dans l'immédiat." "Je vous le demande, faites le pour vous, pour votre voisin : le masque n'est pas une posture politique, c'est une bonne manière de commencer à rassembler notre pays", exhorte le Président élu.

Deux nouveaux cas ont été recensés à la Maison Blanche: le ministre du logement et du développement urbain Ben Carson et un conseiller de Donald Trump, David Bossie. Tous les deux étaient présents à la soirée électorale de mardi pour suivre les résultats de l'élection présidentielle.

L'annonce a fait des remous au sein même du département de la Justice. En effet, une telle prise de position attend généralement que les résultats aient été certifiés, ce qui n'est pas encore le cas (98% des bulletins ont été dépouillés), et les recomptages, terminés. Et encore faut-il que la justice des Etats s'en soit avant tout saisi. En signe de protestation, le responsable du service en charge des crimes électoraux, Richard Pilger, s'est résigné à présenter sa démission, "après avoir étudié les nouvelles règles et leurs ramifications".

Le président américain s’accroche en refusant la victoire de son rival, Joe Biden. Prisonnier d’un monde clivé entre gagnants et perdants, Donald Trump ne peut se résoudre à appartenir à la deuxième catégorie. Les explications d’une politologue et d’une de ses biographes.

"Certains changements dans les priorités et les perceptions vont bien au-delà d'un seul politicien ou d'une seule administration. Et ils ne disparaîtront pas à cause d'une seule élection", a encore souligné Ursula von der Leyen.

"Nous savons que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ni sur le commerce, ni sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP)", a-t-elle soutenu dans un discours en vidéoconférence devant les ambassadeurs des pays membres à Bruxelles. "Nous ne pouvons pas revenir exactement au même programme qu'il y a cinq ans. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous avons besoin d'une nouvelle approche. Parce que le monde a changé, tout comme les États-Unis et l'Europe", a-t-elle expliqué.

L'Union européenne invite, ce mardi, le nouveau président des Etats-Unis Joe Biden à tourner la page du passé et à accepter un nouveau partenariat transatlantique, "épine dorsale d'une nouvelle alliance mondiale". "Santé, climat, numérique, réforme du système multilatéral fondé sur des règles: ce sont là quelques-uns des domaines clés dans lesquels je pense que l'Europe peut prendre l'initiative et proposer un nouveau programme positif avec les États-Unis", a plaidé la présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen.

La relation sino-américaine est tombée sous Donald Trump au plus bas depuis des décennies, avec une guerre commerciale et un affrontement diplomatique quasi-quotidien, au point que Pékin a officiellement mis en garde contre une "nouvelle guerre froide" entre les deux premières puissances militaires mondiales.

Il devrait davantage respecter la Chine mais pourrait s'avérer plus ferme sur le fond: Joe Biden s'annonce coriace pour Pékin, des droits de l'Homme aux différends commerciaux et technologiques.

"Les épreuves auxquelles nous faisons face à l'échelle mondiale et régionale rendent nécessaires le développement et le renforcement de nos relations sur la base de l'intérêt partagé et des valeurs communes", a-t-il déclaré, dans ce message publié par la présidence turque.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui entretient de bons rapports avec Donald Trump, a adressé mardi un message de félicitations à Joe Biden, vainqueur de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, et dit espérer un renforcement des relations entre Ankara et Washington.

Le démocrate a souligné lors d'un point-presse dans son fief de Wilmington s'être entretenu avec six dirigeants mondiaux. "Je leur ai dit que l'Amérique était de retour", "ce n'est plus l'Amérique seule".

Joe Biden a promis samedi d'être le président qui unifiera l'Amérique, après quatre années de tumulte et de divisions, célébrant dans sa ville de Wilmington "une victoire convaincante" face à Donald Trump. Quelques heures après l'annonce des résultats de l'élection, devant une foule en liesse rassemblée en "drive-in", le démocrate a appelé les Américains à ne plus traiter leurs "opposants comme des ennemis". "Je m'engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise", a-t-il lancé lors d'un discours enflammé dans son fief du Delaware.

Élu à 77 ans président des Etats-Unis, il met fin à une séquence politique inédite qui a secoué l'Amérique et le monde.

Après quatre jours de suspense tendu, l'ancien vice-président de Barack Obama a franchi le seuil "magique" de 270 grands électeurs. Donald Trump, dont le mandat s'achèvera le 20 janvier, n'a, à ce stade, pas reconnu sa défaite.