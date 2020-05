Retour à l'école : quelles mesures pour les élèves au Luxembourg ?

Distance de deux mètres entre chaque chaise, accueil des élèves en alternance avec des classes réduites, des couloirs à sens unique, des barrières pour limiter les interactions... La plupart des salles de classe sont prêtes au Luxembourg. Dans ce pays, les lycéens reprennent demain, les primaires dans quelques semaines. Pour tous, un test de dépistage sera proposé. Et pour les masques, certaines communes vont en offrir un par jour à tous les professeurs et des élèves dès six ans, car ils sont obligatoires dans les transports scolaires.



