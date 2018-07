Retour de Michaël Blanc : des milliers de Français détenus à l’étranger, dont 7 dans les couloirs de la mort

Avant lui, la France s’était émue du sort de Florence Cassez, condamnée par la justice mexicaine à 60 ans de prison pour enlèvement alors qu’elle avait toujours clamé son innocence. Paris avait obtenu sa libération en janvier 2013 après sept ans de prison, la Cour suprême mexicaine jugeant que les conditions d’un procès équitable n’avaient pas été respectées. Gérard Debetz est lui toujours dans une prison indonésienne, condamné à la perpétuité. Ce Limougeaud a été arrêté en 2011 à l’aéroport de Jakarta après la découverte de 5,1 kg de métamphétamine dans ses valises dont il a toujours expliqué ne pas connaître l’origine. D’autres condamnés à perpétuité le sont pour des actes de terrorisme comme Zacarias Moussaoui (Etats-Unis) ou des liens avec Daech (Mélina Boughedir).





Selon le Quai d’Orsay, le chiffre serait "sous-évalué". Pour être décompté parmi les Français incarcérés à l’étranger, il faut avoir été recensé, signalé au consulat par un proche ou une autorité locale. Mais beaucoup de citoyens emprisonnés préfèrent ne pas se faire connaître. La majorité de ceux qui sont connus sont incarcérés dans l’Union européenne ou en Europe occidentale (46 %), en Afrique du Nord (15 %), en Asie-Océanie (11 %), en Amérique centrale et du Sud (7 %) et en Amérique du Nord (7 %). Et les motifs sont souvent les mêmes : "infractions aux législations sur les stupéfiants" (29 %, dont 60% des cas en Amérique latine et 50% en Afrique du Nord).