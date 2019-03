Pour 7 Français sur 10, les enfants des djihadistes français doivent rester en Syrie et en Irak

Les sympathisants du Rassemblement National et des Républicains sont les plus favorables à cette issue, avec respectivement 88% et 78% des sondés qui refusent le retour de ces enfants. A l'inverse, 58% des sympathisants socialistes, et 50% au sein de la France insoumise demandent à ce que les autorités françaises œuvrent au retour de ces enfants.