Retour sur le passage à 2018 à travers le monde

Pour accueillir le Nouvel An, Dubaï a donné un spectacle inédit grâce à un feu d'artifice laser sur la tour la plus haute du monde. Ce show est entré dans le Guinness des records. A Berlin, le passage à 2018 a été marqué par la discothèque géante à ciel ouvert dans la porte de Brandebourg. A Barcelone, coutume porte-bonheur oblige. Les habitants ont ingurgité douze grains de raisins aux rythmes des douze coups de minuit.



