Retrait américain en Syrie : "Les djihadistes sont affaiblis mais restent une réelle force militaire"

"Nous avons gagné contre le groupe EI, il est temps de rentrer". Donald Trump a donné son feu vert ce mercredi pour le retrait des troupes américaines stationnées en Syrie, estimant avoir vaincu le groupe Etat islamique. Une décision lourde de sens, comme nous l'explique Élie Tenenbaum, chercheur à l’Ifri et coordinateur du Laboratoire de recherche sur la défense (LRD). Il est également l'auteur de "Partisans et Centurions. Une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle" (Editions Perrin, 2018).





Que vous inspire cette déclaration de "victoire" de la part de Trump ?

Cela lui permet de justifier le retrait de ses troupes, même si l’ensemble des experts la juge précoce. Des rapports réguliers font état de 20 à 30.000 combattants au sein de Daech dans la zone syro-irakienne. Et ce, en dépit de la perte de la ville de Hajine il y a quelques jours par les Forces démocratiques syrienne, et qui représentait leur dernier bastion territorialisé. L'ancienne zone détenue par Daech – et même au-delà – est désormais une zone d’action clandestine de combattants qui se réfèrent toujours à eux, et qui ont changé leur mode d’action. Daech dispose d'un soutien considérable dans plusieurs zones : le nord de la province de Diyala en Irak, une partie de la province de Deir ez-Zor….

D'ailleurs, le cœur du groupe reste en Irak tout simplement car il s'agit d'un groupe irakien. C’est là-bas qu’ils essaient de se reconstituer, dans la région de Tikrit, dans la province de Diala, autour de Mossoul… c’est là que Daech met le paquet.