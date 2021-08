Retrait des troupes américaines d'Afghanistan : le pays aux mains des talibans, raconté par Liseron Boudoul, envoyée spéciale à Kaboul

"Pour l'instant, Kaboul paraît plutôt calme. Les habitants sortent de chez eux, il y a beaucoup de voitures dans les rues. C'est un peu comme d'habitude", raconte-t-elle en soulignant malgré tout la particularité de cette journée marquée par l'absence des Américains. "Quelques minutes avant minuit, on a entendu le dernier avion de transport de troupes, un C17, décoller et survoler Kaboul - il est passé juste au-dessus de notre tête - et puis très vite, ont retenti des tirs de mitrailleuses et des coups de feu un peu partout dans la ville. Les talibans célébraient leur victoire et comme ils le disent, 'l'indépendance de l'Afghanistan après 20 ans de guerre'', explique la journaliste.

Ce mardi, l'aéroport de Kaboul est totalement tombé aux mains des talibans, qui vont devoir en assurer la sécurité et ainsi permettre sa remise en fonctionnement. "Il va être sécurisé par les forces spéciales des talibans, celles qui sont les mieux formées et les mieux équipées. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des menaces d'attaques terroristes sur cette zone de l'aéroport", indique Liseron Boudoul. Pour le côté technique, le Qatar et la Turquie prêteront main forte aux talibans, fait-elle savoir.