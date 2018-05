Rétrospective sur l'histoire royale anglaise

Le prince Harry épousera l'ex-actrice américaine Meghan Markle ce samedi 18 mai. Chaque mariage est un véritable événement dans le royaume. Celui du prince Harry l'est d'autant plus avec une fiancée au profil éloigné des standards royaux. Une histoire similaire à celui de son arrière grand-père, le roi Edouard VIII. En 1936, celui-ci a renoncé à son trône pour pouvoir se marier avec une actrice américaine déjà deux fois divorcée. Malgré le renouement au standing royal de la reine Elisabeth, des princes Charles et William, Harry déroge une nouvelle fois à la tradition et apporte un vent nouveau à la royauté.



