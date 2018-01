Retrouvé "mort", un détenu espagnol se réveille avant son autopsie

Revenu d'entre les morts... en vrai. Dimanche, un homme détenu dans une prison de la région d'Oviedo, dans le nord de l'Espagne, a été retrouvé inanimé vers 8 heures du matin et trois médecins "ont observé qu'il ne présentait aucun signe de vie", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'administration pénitentiaire.





Les trois docteurs l'auscultent et constatent alors que l'homme, ne présentant aucune constante vitale, et qu'il est bel et bien mort. Le corps est alors évacué à l'institut de médecine légale d'Oviedo, mais au moment d'effectuer l'autopsie à la morgue, le détenu s'est réveillé.





Âgé de 29 ans et père de cinq enfants, Gonzalo Montoya purge actuellement une peine pour vol de métaux et aurait, selon l'administration, tenté de se suicider. Après avoir repris connaissance, le détenu a été transféré à l'hôpital central des Asturies, où il se trouvait encore mercredi. Dans un entretien à El Mundo, la famille du miraculé explique que ce dernier, tiré d'affaire, a cependant contracté une pneumonie après son passage par la chambre froide. Quant aux autorités, elles n'étaient pour l'instant pas en mesure de préciser combien de temps l'homme a été donné pour mort.