Réunion à l'Élysée : pourquoi le torchon brûle à nouveau entre l'Ukraine et la Russie ?

Dans le sillage de la révolution pro-occidentale qui a eu lieu en février 2014 en Ukraine, les deux pays sont devenus ennemis. La guerre dans le Donbass (à l'est du pays) a permis à Moscou de mettre la main sur la Crimée. Selon l'ONU, ce conflit a fait plus de 13.000 morts et près d'un million et demi de personnes ont été déplacées. Depuis, les deux voisins vivent un conflit larvé, entre des trêves plus ou moins respectées et de brusques coups d'éclats. Depuis janvier dernier, la nervosité a pris le dessus.

Tout d'abord sur le plan diplomatique - le 11 février, à l'ONU, la Russie a été accusée d'obstruction à une solution du conflit -, puis sur le terrain. Le 5 mars, l'Ukraine a dénoncé en effet une flambée de violence dans l'Est du pays, appelant ses alliés occidentaux à intervenir alors que Moscou dit craindre une "guerre totale" dans cette zone. Puis, à la fin du mois, un palier a été franchi quand quatre soldats ukrainiens sont tués dans un bombardement à une trentaine de kilomètres au nord de Donetsk. Depuis, ce sont des mouvements de troupes russes à la frontière qui font craindre le pire.