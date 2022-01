Alerte au tsunami du Japon aux États-Unis : la menace terminée mais d'importants dégâts aux Tonga

Les côtes orientales de l'île la plus au nord du Japon, Hokkaido, ainsi que les régions de Kochi et Wakayama (sud-ouest) ont aussi enregistré une vague de 0,9 mètre de haut peu après minuit, a précisé l'agence météorologique.

"Les principales répercussions attendues sont de forts courants d'arrachement et des inondations des côtes et des zones de faible élévation", selon le National Weather Service.

Les Etats de Californie, de l'Oregon et de Washington pourraient être touchés, ainsi que l'Alaska et la province canadienne de Colombie-Britannique, a précisé le NWS.

