Révolte en Biolérussie : Emmanuel Macron rencontrera mardi l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa

Cette première rencontre avec un leader international majeur sera pour Svetlana Tikhanovskaia "une confirmation importante", a-t-elle souligné. Dimanche, à la veille de sa visite de trois jours en Lituanie et en Lettonie, Emmanuel Macron a réclamé haut et fort le départ du président biélorusse Alexandre Loukachenko, soutenu par Vladimir Poutine. "Ce qui se passe en Biélorussie, c'est une crise de pouvoir, un pouvoir autoritaire qui n'arrive pas à accepter la logique de la démocratie et qui s'accroche par la force. Il est clair que Loukachenko doit partir", a déclaré Emmanuel Macron au JDD .

L'Union européenne comme les États-Unis refusent de reconnaître l'élection d'Alexandre Loukachenko, jugée frauduleuse, et condamnent la répression contre une vague de manifestations sans précédent. La police a encore arrêté quelque deux cents personnes dimanche.

Des écrivains, artistes et scientifiques lituaniens ont appelé dimanche le président français à soutenir les manifestants en Biélorussie. "Hommes et femmes sont soumis à des tortures inhumaines. Et cela se passe dans l'Europe du XXIe siècle !", soulignent ces artistes et scientifiques, dont certains déjeuneront mardi avec Emmanuel Macron.