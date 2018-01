Révolution en Tunisie : que devient l'ancien dictateur Ben Ali ?

Malgré ses condamnations, Ben Ali continue de s'exprimer sporadiquement, via des communiqués d'un avocat libanais. En revanche, ce qu'il fait de ses journées, ses moyens de subsistance et ses projets restent inconnus. Rares aperçus de sa vie actuelle : quelques clichés publiés par ses enfants sur Instagram. En août 2013 apparaît une photo de lui en pyjama rayé, en compagnie de son fils, sur un compte depuis supprimé. Souvent évoquée, la thèse selon laquelle l'ancien dirigeant serait atteint d'une maladie grave et dans le coma a été démentie en 2015 par Leïla Trabelsi, dans une interview à un quotidien français via skype. Dernière apparition de Ben Ali ? En octobre dernier, dans le journal arabophone Al-Mijhar. Une photo du clan, réuni pour les fiançailles de l'une de ses filles, avait fuité.