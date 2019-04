"Enfer", "apocalypse"... La presse mondiale sous le choc après l'incendie de Notre-Dame, "symbole de la culture"

Aux Etats-Unis aussi, le drame fait la Une de l'actualité. Pour le New York Times, cet incendie restera gravé dans les mémoires et questionne sur l'évolution de la nation française : "Dans cent ans, on parlera encore de l'incendie de 2019. (...) La France se demande aujourd'hui comment se réinventer pour une nouvelle ère. (…) Le soulèvement actuel des Gilets jaunes apparaîtra sans doute comme un simple point de repère dans la longue évolution d’une nation qui a survécu à des revers et est revenue, encore et encore, à une gloire durable."





La chaîne d'information CNN appelle quant à elle à l'unité : "Ne serait-ce que pour un instant, l’incendie de Notre-Dame nous a rappelé que nous partageons tous ce monde. (...) L’incendie de la cathédrale Notre-Dame a rassemblé le monde entier dans un chagrin partagé. Pendant un instant, nous avons senti que l’histoire nous appartenait à tous et nous avons pleuré notre perte commune."