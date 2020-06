"Rien ne remplace les câlins" : une famille séparée entre la France et la Chine à l'épreuve du Covid

"Notre famille est séparée, et le temps est long." La pandémie de coronavirus qui a démarré dès la fin de l'année 2019 en Chine a bouleversé le quotidien de l'ensemble de la planète. L'Asie a d'abord été le premier continent touché par le Covid-19, avant que le virus ne se propage en Europe et en Amérique. Conséquence, malgré les rapatriements organisés par la France, de nombreuses familles se retrouvent séparées de longue date.

Olivier Grandjean, animateur à la télévision chinoise, est dans ce cas. Lui habite à Pékin avec son épouse Séverine et son fils Aurélien, mais sa fille, Léa, vit habituellement à Montréal (Canada), pour ses études. Elle est depuis rentrée en France pour les vacances. "Elle ne peut pas nous rejoindre, et nous ne pouvons pas non plus la retrouver en France, sous peine de ne pas pouvoir revenir en Chine", déplore Olivier Grandjean à LCI. "Notre famille est donc séparée, et le temps est long."