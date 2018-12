Rio de Janeiro : gare aux ouistitis !

À Rio de Janeiro, l'une des stars de la ville sont les ouistitis. Ils sont à peu près partout au grand bonheur des touristes. Les habitants, eux, sont beaucoup moins enthousiastes. Pour cause, leur prolifération est en passe de devenir un fléau au quotidien. Ils sont très invasifs et il arrive que la population tente de s'en débarrasser elle-même. Mais il y a plus grave, ces singes hybrides menacent d'autres espèces locales, qui sont aujourd'hui en voie de disparition.





