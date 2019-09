Rio de Janeiro : une bande dessinée retirée de la vente à cause d'un baiser gay

HOMOPHOBIE - Le maire ultra-conservateur, Marcelo Crivella, a demandé à ce que l'ouvrage soit retiré de la vente en raison de son "contenu sexuel pour les mineurs".

Un baiser entre Wiccan et Hulkling, deux hommes super-héros de Marvel, a déclenché la colère du maire évangéliste de Rio-de-Janeiro. Pour faire interdire ces ouvrages qu'il juge "inappropriés", il a porté l'affaire en justice. Et, ce samedi, un tribunal brésilien lui a donné raison. Il vient d'obtenir l'autorisation de saisir ces livres, faisant craindre pour certains des actes de censure et de discrimination.

Depuis ce bras de fer judiciaire, ce baiser s’étale dans la presse. L'image a même été reproduite en première page de Folha de S. Paulo, le principal quotidien brésilien. De plus, le Brésilien Felipe Neto, très populaire sur YouTube, avec plus de 34 millions d'abonnés sur sa chaîne, a acheté 14.000 volumes consacrés aux thématiques LGBT pour les distribuer gratuitement au salon du livre, en signe de protestation. Et cette initiative du maire a eu pour effet de voir les volumes de "Young Avengers : the Children's crusade" rapidement épuisés.