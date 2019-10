Risque d'offensive turque contre les Kurdes : quid des djihadistes français emprisonnés ?

CONFLIT – Faut-il craindre une offensive majeure de la Turquie contre les Kurdes du nord de la Syrie ? Les revirements de l'armée américaine, très impliquée dans la région, sèment le trouble. Karim Pakzad, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et spécialiste de la question kurde, nous apporte son éclairage sur la situation.

Les États-Unis vont-ils retirer leurs troupes stationnées à la frontière entre la Turquie et la Syrie ? C’est ce qu’avait initialement annoncé Donald Trump, dimanche, avant de finalement revenir sur ses pas quelques heures plus tard. Un retrait américain de la zone n’est en effet pas sans risques. Après l'annonce de retrait du président américain, Recep Tayyip Erdogan avait menacé d’attaquer militairement la Syrie. "Il est absolument hors de question pour nous de tolérer plus longtemps les menaces provenant de ces groupes terroristes", avait indiqué le président turc, en référence aux forces kurdes de Syrie, qu’il considère comme un groupe "terroriste", mais qui étaient en première ligne pour combattre le groupe djihadiste État Islamique. L'ONU s'était alors inquiétée, "se préparant au pire", tandis que Donald Trump menaçait "d'anéantir complètement l'économie de la Turquie" en cas d'attaque turque qui "dépasserait les bornes", selon un tweet du locataire de la Maison Blanche.