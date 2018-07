Rolls-Royce : le luxe absolu

Les trajets sous la chaleur et dans les bouchons sont rarement agréables, sauf quand on a les moyens de s'offrir une Rolls-Royce. Cette voiture mythique est fabriquée à Goodwood dans le sud de Londres. Là-bas, on exauce absolument tous les désirs des clients. Ils doivent attendre au minimum un an avant de pouvoir caresser leur jouet. Car au-delà du travail et malgré les demandes en forte augmentation, seuls 4 000 véhicules sortent de l'usine chaque année. Le luxe doit savoir gérer la rareté.



