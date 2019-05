Rome : des restauratrices redonnent vie aux chefs-d'œuvre

En Italie, un pays dont le patrimoine est d'une infinie richesse, des spécialistes triées sur le volet restaurent les trésors historiques les plus précieux. On les appelle les chirurgiens d'œuvres d'art. Elles redonnent vie à des tableaux, mais aussi des fresques et des peintures murales des églises. Dans leur cursus universitaire, ces restauratrices étudient l'histoire de l'art, les techniques de peintures et la chimie.



