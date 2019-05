Rome : la ville regorge d'une dizaine d'églises françaises

Outre l'éminente basilique Saint-Pierre au Vatican, Rome regorge de près d'un millier d'autres églises. Le pays en possède encore cinq dans la ville italienne, à l'instar de l'église Saint-Louis-des-Français, construite à l'époque du roi Henri II. On y trouve des œuvres monumentales. L'église de la Trinité-des-Monts, récemment rénovée, est également très prisée des touristes pour ses deux clochers symétriques.



