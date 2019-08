Ronaldo, Justin Bieber et Gal Gadot ont-ils envoyé des bombardiers d'eau pour éteindre les feux en Amazonie ? (Spoiler, non)

De belles initiatives qui, pourtant, n'ont pas vu une seule de ces trois célébrités s'exprimer à leur sujet. A chaque fois, l'information est relayée par des fans - ce qui ne représente pas une source d'information très objective - ou par des médias non journalistiques.





La page Facebook Real Madrid - France, par exemple, est une page non officielle, tenue par des supporters et non un média identifié. Ni le Real Madrid, ni la Juventus, où officie aujourd'hui Cristiano Ronaldo, n'ont relayé cette information. HoaxEye souligne également que le compte "BBC News (World)" qui a diffusé l'information sur Gal Gadot n'est pas le compte certifié du célèbre média d'informations britannique.