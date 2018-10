Les électeurs roumains boycottent le référendum anti-mariage gay

L'abstention a eu raison du référendum anti-mariage gay en Roumanie. Le gouvernement social-démocrate a échoué à pérenniser par référendum l'interdiction du mariage pour les couples homosexuels dans le pays. Alors qu'une participation de 30% était nécessaire pour valider le scrutin, qui s'est tenu samedi et dimanche, seuls 20,41% des électeurs se sont rendus aux urnes.





Les électeurs étaient appelés à inscrire dans la loi fondamentale que seuls "un homme et une femme" peuvent s'unir et non plus des "époux", comme stipulé actuellement, les Roumains sont restés chez eux. Indifférence ou défiance ? La campagne a en tout cas été marquée par de nombreux propos hostiles aux homosexuels, décrits comme des "voleurs d'enfants", des "pédophiles" ou des "malades mentaux". Sur le fond, l'échec du référendum ne change rien, car la législation roumaine n'autorise ni le mariage entre personnes de même sexe, ni l'union civile. Une modification constitutionnelle aurait cependant verrouillé davantage cette interdiction.