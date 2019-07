Route de la soie : la Chine s'offre un raccourci vers l'Occident

Le projet des routes de la soie redessine la carte du monde en nous rapprochant de l'empire du milieu. Au Pakistan, les Chinois sont en train de construire un tronçon qui va leur donner accès à la mer d'Arabie, à Gwadar. Un corridor aux enjeux énormes, car à partir de ce point, les chemins sont raccourcis vers les marchés européens et africains.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.