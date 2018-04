Royal Baby 3 : le prince Louis accédera-t-il un jour au trône ?

Son "Altesse Royale prince Louis de Cambridge". Voici le titre du petit Louis Arthur Charles, troisième enfant du prince William et de son épouse Kate, duchesse de Cambridge. Pour la première fois dans l'histoire de la monarchie britannique, le nouveau prince ne prend pas la place de sa grande sœur Charlotte dans l'ordre de succession. Depuis 2011, une réforme a en effet mis fin au droit de primogéniture masculine pour toutes les naissances. C'est désormais l'enfant le plus âgé du souverain en titre qui hérite du trône, quel que soit son sexe.





Ainsi, Louis Arthur Charles (prononcez Louis, à la française) arrive à la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, son père William, son grand frère George, 4 ans, et donc sa grande sœur Charlotte, âgée de 2 ans. Tous les héritiers derrière le bébé royal ont donc été rétrogradés d'un rang par sa naissance dans une hiérarchie qui comprend les quatre enfants de la reine Elizabeth II et leur descendance. Si Harry, qui doit se marier le 19 mai à l'actrice américaine Meghan Markle, venait à avoir un enfant, celui-ci se placerait à la 7e place des héritiers du trône, juste devant le Duc de York.





Le site officiel de la monarchie britannique ne dresse la liste que des 15 premières personnes dans la ligne de succession (lire ci-dessous). Mais en théorie, elle est beaucoup plus longue. On dénombrerait plus de 2.000 héritiers envisageables.