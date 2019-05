"Royal baby" de Meghan Markle et du prince Harry : une si longue attente

De l'autre côté de la Manche, il n'est pas encore né, en tout cas, pas officiellement. Pourtant, le royal baby déchaîne les passions. Plusieurs journalistes venus du monde entier sont sur le coup, prêt à publier la moindre information. Quoi qu'il en soit, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont déjà annoncé qu'ils n'exposeront pas devant les photographes leur enfant, quelques heures après sa naissance. Il faudra donc attendre encore un peu pour la photo officielle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.