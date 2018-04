Quel sera le prénom du troisième enfant de Kate et William ? Voici les tendances des bookmakers

Comment va-t-il s'appeler ? James ? Arthur ? Jack ? Philippe ? L'annonce de la naissance du 3e enfant de Kate Middleton et du prince William a relancé les paris sur le prénom du futur enfant. Celui-ci ne sera connu que dans plusieurs heures (jours).





Parmi les prénoms qui ont le plus la cote chez les bookmakers, on retrouve en tête : Arthur et James ont la faveur des parieurs. Viennent ensuite Albert et Philip. Henry est en milieu de classement tout comme Edward et Thomas ais, selon les bookmakers, leur cote varie beaucoup. Viennent ensuite Jack puis, plus loin derrière, Edward, Frédérick, Louis et Peter. Enfin, en fin de classement, on retrouve William , Charles, Francis, David, Michael, Richard et Jonathan.