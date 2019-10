Royaume-Uni : 39 corps retrouvés dans la remorque d'un camion

JT 20H - La police britannique a découvert, ce mercredi, 39 cadavres dans la remorque d'un poids lourd à l'est de Londres. Qui sont les victimes ? D'où venaient-elles ?

Le camion a été repéré par la police peu avant 2 heures du matin sur une zone industrielle à Grays. Dans la remorque frigorifique se trouvaient 39 corps, dont 38 adultes et un mineur. Le chauffeur a été arrêté pour meurtre et immédiatement placé en garde à vue par la police britannique. Cette affaire bouleverse tout le pays. Pour l'heure, l'identification des victimes est la priorité numéro un des enquêteurs.



