Royaume-Uni : Alfie Evans, 23 mois, dans un état semi-végétatif, au cœur d’une bataille juridique

Alors qu’il reçoit des soins à l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool, Alfie Evans ne peut plus voir ses parents, ni sentir leur contact, ni les entendre. Depuis de longs mois, il est maintenu en vie grâce à une nutrition artificielle et une assistance respiratoire. Une situation extrême qui a contraint l’hôpital à demander la fin des soins à la justice britannique. Cette dernière a pris une décision dans ce sens. Or, les parents d’Alfie, Tom Evans et Kate James, refusent et contestent ce jugement. Ainsi, depuis la mi-avril, ils saisissent toutes les juridictions possibles pour faire annuler la décision. Cour d’appel, Cour suprême de Londres, Cour européenne des droits de l’Homme…, toutes ont estimé que la première décision de la justice britannique était la bonne et que l’hôpital devait faire ce qu’il jugeait le meilleur dans l’intérêt de l’enfant.