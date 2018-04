Royaume-Uni : Alfie Evans, le bébé dans un état semi-végétatif au cœur d’une bataille juridique, est mort

"Mon gladiateur a déployé ses ailes cette nuit à 2h30. Nous avons le coeur brisé. Je t'aime mon petit gars". Le père d'Alfie Evans, le bébé britannique en état semi-végétatif au cœur d'une bataille judiciaire au Royaume-Uni, a annoncé sur Facebook le décès de son fils dans la nuit de samedi à dimanche.





Alfie Evans, 23 mois, était devenu malgré son jeune âge, le symbole de l’épineuse et douloureuse question de la fin de vie outre-Manche. Depuis plus d’un an, le petit garçon était dans un état semi-végétatif en raison d’une maladie neurologique dégénérative rare.





La justice britannique avait rejeté mercredi un dernier recours de ses parents, Kate James et Tom Evans qui, soutenus par le pape et le gouvernement italien, demandaient à pouvoir poursuivre le traitement de leur enfant en Italie où des hôpitaux avaient proposé de l'accueillir. Ce rejet avait mis fin à une très longue bataille judiciaire opposant la famille à l'équipe médicale de l'hôpital pour enfants Alder Hey à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où Alfie était hospitalisé depuis décembre 2016.