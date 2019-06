Royaume-uni : Boris Johnson et Jeremy Hunt finalistes pour succéder à Theresa May

La course pour le 10 Downing Street se précise. A un mois du vote final, les deux derniers candidats qui s’affronteront pour succéder à Theresa May ont été désignés par les députés conservateurs. Et c’est Boris Johnson, pro-Brexit, et Jeremy Hunt, le chef de la diplomatie britannique qui ont été choisis ce jeudi 20 juin, à l’issu d’un cinquième vote.





Sans surprise, c’est Boris Johnson qui a "obtenu plus de 50% des suffrages", avec 160 voix sur 313. "Profondément honoré" par ces résultats, l’ex-maire de Londres devance largement son concurrent Jeremy Hunt qui a récolté 77 votes, éliminant de peu le troisième candidat, le ministre de l’Environnement Michael Gove (75 voix).