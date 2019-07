Boris Johnson, le Premier ministre des fausses informations ?

Le parcours de Boris Johnson est plutôt atypique. En 1999, il devient rédacteur en chef de l'hebdomadaire politique conservateur The Spectator. Il se fait alors connaître du grand public en participant plusieurs fois à l'émission de la BBC Have I Got News for You , un quiz qui mêle humour et politique. Puis il est élu député en 2001 et remporte la mairie de Londres en 2008 face au candidat sortant. Un poste qu'il occupera jusqu'en 2016 après sa réélection en 2012, année où il devient célèbre dans le monde entier grâce aux Jeux olympiques de Londres.





Mais Boris Johnson est aussi connu pour des fausses informations mémorables qu'il a assénées tout au long de sa carrière. Rétrospective de ses allégations les plus mémorables.