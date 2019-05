Brexit : Boris Johnson convoqué par la justice pour "mensonge" durant la campagne du référendum

Les accusations contre Boris Johnson viennent d'un homme d'affaires et militant nommé Marcus Ball. Il travaille à plein temps sur cette affaire depuis juin 2016 et a recueilli plus de 200 000 livres dans le cadre d'une campagne de financement participatif pour payer les poursuites pénales engagées contre Boris Johnson. Selon l'avocat de Marcus Ball, le fervent défenseur du Brexit a volontairement menti en disant que le Royaume-Uni versait 350 millions de livres (400 millions d'euros) par semaine à Bruxelles. "Le Royaume-Uni n'a jamais envoyé ou donné 350 millions de livres par semaine", a assuré l'avocat Lewis Power. Selon lui, Boris Johnson "savait que ce chiffre était faux. Néanmoins, il a choisi de le répéter, encore et encore", a-t-il pointé.





Selon l'affirmation de Boris Johnson, le Royaume-Uni aurait versé à l'année plus de 18 milliards de livres à l'Union européenne. Or le Royaume-Uni bénéficie non seulement d'un rabais historique négocié par Margaret Thatcher qui ramène sa contribution à 13 milliards, mais les aides européennes pour les régions, l'agriculture et le domaine de la recherche, doivent encore être déduite. En réalité, les dépenses du Royaume-Uni pour le budget européen n'ont été que de 7 051 milliards de livres sur l'année 2016. Soit environ 135 millions de livres hebdomadaires.