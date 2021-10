Covid-19 : malgré la flambée des cas, le gouvernement britannique refuse de rétablir des restrictions

Le gouvernement britannique fait la sourde oreille. Il a rejeté mercredi les appels croissants à rétablir des restrictions anti-Covid tels le masque en intérieur face à l'envolée des contaminations, préférant en l'état miser sur la vaccination et de nouveaux traitements. Le nombre de nouveaux cas a frôlé mercredi les 50.000 pour la deuxième fois cette semaine et le ministre de la Santé Sajid Javid a estimé que ce chiffre pourrait atteindre les 100.000. Le bilan total a dépassé 139.000 morts, le deuxième en Europe après la Russie.

Pour autant, "nous ne comptons pas mettre en œuvre notre plan B" qui prévoit un possible retour du masque en intérieur, un encouragement au télétravail voire des pass sanitaires, a-t-il indiqué. Il a répété que la vaccination restait "la première ligne de défense", assurant que le gouvernement "se prépare à toutes les éventualités" et "n'hésitera pas à agir" si la tendance devenait "insoutenable" pour les hôpitaux.

Le gouvernement de Boris Johnson a levé le 19 juillet l'essentiel des restrictions anti-Covid en Angleterre après un long confinement hivernal. L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, compétentes sur les questions sanitaires continuent d'imposer le port du masque en intérieur. Cette politique très libérale fait partie des hypothèses avancées pour expliquer la dégradation actuelle, qui touche surtout les adolescents et jeunes adultes.

Sont également cités le faible taux de vaccination des mineurs et une campagne de rappels poussive pour les personnes âgées, qui ont reçu leurs premières doses très tôt et voient leur immunité baisser. En l'état, le gouvernement compte accélérer la campagne de rappels et convaincre les jeunes de se faire vacciner. Il a par ailleurs annoncé mercredi un accord pour l'achat de milliers de doses de nouveaux traitements antiviraux des laboratoires Merck et Pfizer à destination des plus fragiles, dont l'approbation est espérée dans les semaines à venir. Mais dans la communauté médicale, l'inquiétude monte.