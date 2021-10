Assassinat de David Amess : la famille du député britannique appelle à l'apaisement

Ne pas céder à la haine. C'est le message envoyé ce dimanche par la famille du député britannique David Amess, poignardé à mort deux jours plus tôt. "Anéantie" par le drame, elle a demandé "aux gens de mettre de côté leurs différences et de faire preuve de gentillesse et d'amour envers tous. C'est la seule voie à suivre. Mettez de côté la haine et travaillez à l'unité".

Du côté de l'enquête, la police progresse. Elle a annoncé effectuer des perquisitions à trois adresses à Londres. Dans le quartier de Kentish Town - situé au Nord de la ville et qualifié de "très bien, très calme" par des habitants -, des policiers ont érigé une tente devant une maison en brique de deux étages dans laquelle ils ont fait des recherches. L'adresse - où les forces de l'ordre ont pris place "depuis vendredi", précise un riverain - serait celle de l'assaillant, selon plusieurs médias locaux.

Les services de police et de sécurité pensent que l'homme de 25 ans - un ressortissant britannique d'origine somalienne, nommé Ali Harbi Ali, et arrêté sur les lieux du crime - a agi seul et était "auto-radicalisé".

Celui-ci pourrait avoir été inspiré par Al-Shabab (les islamistes liés à Al-Qaïda en Somalie), bien qu'il ait été orienté quelques années plus tôt vers le programme Prevent destiné aux personnes présentant un risque de radicalisation et basé sur le volontariat. D'après les médias britanniques, le meurtrier présumé aurait toutefois manqué d'assiduité et n'aurait jamais été considéré comme un "sujet d'intérêt" pour l'agence de sécurité nationale. Le père de l'attaquant, Harbi Ali Kullane, ancien conseiller du Premier ministre somalien, a quant à lui confirmé que son fils était en détention et se disait "traumatisé".

Alors que les premiers éléments de l'enquête, confiée à la direction antiterroriste, révèlent "une motivation potentielle liée à l'extrémisme islamiste", les enquêteurs ont jusqu'à vendredi 22 octobre pour l'interroger, tandis qu'ils l'ont placé en détention en vertu de la loi sur le terrorisme.