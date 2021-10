Député britannique poignardé : qui était David Amess, "Brexiter" convaincu réputé pour sa gentillesse ?

Cinq ans après l'assassinat par un sympathisant néonazi de la députée travailliste europhile Jo Cox, ce second drame a bouleversé le pays et pose à nouveau la question de la sécurité des députés.

Issu d’un milieu modeste, cet enfant de la banlieue est de Londres rêvait depuis ses onze ans de devenir parlementaire, révèle The Guardian . David Amess a étudié l’économie et la politique avant de travailler comme enseignant puis consultant en recrutement. Entré ensuite entré au Parlement pour la première fois en 1983, il représentait depuis 1997 la circonscription de Southend West, dans le comté de l’Essex, à l’est de Londres, à laquelle il était très attaché.

Malgré une longue expérience parlementaire, David Amess n'a jamais être ministre ni très exposé médiatiquement. Pour autant, "il était très apprécié des députés et du personnel, et au cours de ses presque quatre décennies ici, il s'est bâti une réputation de gentillesse et de générosité", a réagi quant à lui le président de la Chambre des Communes, Lindsay Hoyle, dans un communiqué. Une "gentillesse" unanimement saluée après le drame par de nombreuses personnalités politiques.

"C'était l'une des personnes les plus gentilles et les plus douces en politique", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson à la télévision. Sur Twitter, le ministre de la Justice Dominic Raab a loué de son côté le "grand cœur" et la "grande ouverture d'esprit du député poignardé, y compris envers ceux avec qui il n'était pas d'accord".