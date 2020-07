Royaume-Uni : l’incroyable histoire de frères jumeaux tous deux nés à Londres mais expulsés vers des pays différents

"La situation critique de Darrell et Darren met en évidence le racisme systémique qui s’est installé dans nos institutions en Grande-Bretagne…", a dénoncé la sœur cadette des jumeaux, d'autant que Darren est père d'un garçon de cinq ans, qui vit à Londres avec sa compagne. "Mes frères et sœurs et moi sommes leur famille immédiate la plus proche. Les retirer de leur maison reviendrait à les séparer de la seule famille qu’ils ont". L'avocat de Darrell Roberts a également réagi, dénonçant une erreur grossière du ministère de l’Intérieur. "Le responsable du ministère de l’Intérieur ne semble pas apprécier que la Dominique et la République dominicaine soient deux pays différents", dit-il.

Les enfants nés au Royaume-Uni sont éligibles à la citoyenneté mais il y a un processus de demande, avec des coûts attachés qui ont considérablement augmenté au cours des 20 dernières années. Le projet d’enregistrement des enfants en tant que citoyens britanniques a mis en évidence les problèmes rencontrés par les personnes nées au Royaume-Uni ou amenées ici en tant que jeunes enfants, mais dont les tuteurs n’ont pas demandé la citoyenneté pour eux. Ils ne peuvent pas demander de prêts universitaires et, s’ils commettent une infraction grave, ils risquent l’expulsion.