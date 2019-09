Royaume-Uni : la crainte des pénuries

JT 20H - En Grande-Bretagne, les industriels, les commerçants et les particuliers qui redoutent des pénuries liées au Brexit commencent à faire des stocks. Nos reporters ont mené leur enquête à Londres.

Légumes, fruits, médicaments, le Royaume-Uni importe 50% des produits qu'il consomme. Le Brexit est un cauchemar pour les entreprises de produits frais. Mais ce n'est pas seulement la pénurie de certains produits qui inquiètent les Britanniques. En trois ans, leur monnaie, la livre sterling a dégringolé de plus de 15%. Résultat : les vêtements, les chaussures ou encore l'essence ont fortement augmenté.



