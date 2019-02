Une djihadiste britannique déchue de sa nationalité va-t-elle devenir apatride ?

Pourtant, le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Shahriar Alam, a exclu d'accueillir Shamima Begum, et affirmé qu'elle "n'est pas une citoyenne bangladaise". Dans une déclaration au Guardian, le ministre explique même que "le gouvernement du Bengladesh est profondément préoccupé par le fait que [Begum] ait été identifiée comme binationale". Dans un communiqué, il précise que la jeune femme "est une citoyenne britannique de naissance et n'a jamais demandé la double nationalité avec le Bangladesh. Il n'est pas question qu'elle soit autorisée à entrer au Bangladesh".





"Je ne suis pas née au Bangladesh, je n'ai jamais été au Bangladesh, et je ne parle même pas correctement le bengali, donc comment peuvent-ils prétendre que j'ai la nationalité bangladaise ?", avait déclaré Shamima Begum à la BBC. "Je n'ai qu'une nationalité... Et si vous me la retirez, je n'ai rien. Je ne crois pas qu'ils puissent faire ça". La jeune femme dit qu'elle "espérait que le Royaume-Uni comprendrait que j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise, parce que j'étais jeune et naïve".