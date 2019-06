Royaume-Uni : la police intervient pour une dispute privée au domicile du député pro-Brexit Boris Johnson

Appelée peu après minuit en raison de ces hurlements et et de ces claquements de porte, la police s'est rendue sur place. Elle a "parlé à tous les occupants de l'adresse, qui se portaient tous bien", a indiqué un porte-parole de la police londonienne. Les agents n'ont relevé aucune infraction ni source d'inquiétude, et il n'y avait aucune raison pour que la police agisse", a-t-il ajouté, le voisin ayant indiqué qu'il s'inquiétait pour la jeune femme.





Boris Johnson avait annoncé en septembre dernier son divorce de sa deuxième femme, avant de révéler sa relation avec sa nouvelle compagne. Le leader des pro-Brexit, ancien maire de Londres puis secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, va affronter fin juillet l'ancien chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt pour prendre la tête du Parti conservateur. Le vainqueur deviendra automatiquement le Premier ministre du Royaume-Uni.