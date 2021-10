Royaume-Uni : le Brexit plus néfaste pour l'économie que la crise du Covid

Le divorce avec l'Europe aura à long terme "un impact plus important que la pandémie" de Covid-19 sur l'économie britannique, a estimé Richard Hughes, président de l'organisme public de prévision budgétaire OBR (Office for budget responsibility) dans une interview à la BBC ce jeudi 28 octobre.

Si les effets de la crise sanitaire sur l'économie britannique commencent à décliner, les conséquences du Brexit, elles, sont plus marquées et risquent bien d'être plus longues à résorber. L'épidémie aura fait deux fois moins de dégâts sur la croissance du Royaume-Uni que la sortie du pays de l'Union Européenne, a révélé l'organisme budgétaire britannique.

Dans le détail, la sortie du Royaume-Uni de l'UE "réduira le PIB à long terme d'environ 4%" tandis que l'effet de la pandémie le fera descendre "de 2% supplémentaires", une estimation revue à la baisse après être montée à 3% auparavant, a-t-il précisé. "Avec le temps, il deviendra de plus en plus difficile de distinguer les effets de la pandémie d'autres facteurs, comme le Brexit", a prévenu l'OBR dans son rapport mettant à jour ses prévisions économiques.

En dépit d'un accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni, le commerce de biens entre l'île et le continent a baissé depuis l'entrée en vigueur effective du Brexit en janvier 2020. L'accord a aussi fortement compliqué la venue sur son sol de travailleurs européens, ce qui aggrave les pénuries de main d'œuvre et perturbe davantage encore des chaînes d'approvisionnement dans le pays. La sortie britannique a aussi fragilisé certains secteurs d'activité, au cœur de conflits entre le Royaume-Uni et ses voisins européens, comme dernièrement entre Londres et Paris au sujet de licences de pêche.

Par ailleurs, la sortie de la crise sanitaire qui se profile n'a pas encore permis au pays de retrouver sa croissance. La levée progressive de multiples mesures sanitaires destinées endiguer l'épidémie a permis la reprise de l'activité économique dans le monde, mais aux prix de pics de demandes et l'engorgement de ports ou des capacités de transport maritime qui compliquent le retour au rythme d'échanges d'avant-crise. Sans compter également sur la flambée des prix de l'énergie qui affecte le Royaume-Uni comme l'ensemble des pays du monde.