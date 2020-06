Royaume-Uni : le confinement durci à Leicester après une flambée des cas

Une nouvelle vague de cas de coronavirus en Angleterre pousse le gouvernement à renforcer ses mesures de confinement. Les habitants de la ville de Leicester, située au centre du pays, vont devoir faire preuve de patience, alors qu'un assouplissement était annoncé le 4 juillet dans toutle pays. Les commerces "non essentiels", qui avaient rouvert mi-juin en Angleterre après avoir dû baisser le rideau fin mars, devront à nouveau fermer à partir de mardi et les écoles dès jeudi, a déclaré le ministre de la Santé, Matt Hancock, à la chambre des Communes. Il a précisé que ces mesures seraient réévaluées dans deux semaines. "Nous devons contrôler ce virus. Nous devons maintenir les gens en sécurité. Ces actions sont aussi profondément dans l'intérêt national", a-t-il indiqué alors que le déconfinement doit connaître une étape majeure samedi 4 juillet en Angleterre avec la réouverture des pubs, restaurants, hôtels et coiffeurs.

Après avoir été très critiqué sur sa gestion de la pandémie, qui a fait 43.575 morts au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a la délicate mission de réussir le déconfinement tout en protégeant l'économie, durement frappée par la pandémie. Autour d'un millier de personnes sont testées positives chaque jour et certaines voix ont dit craindre un retour à la normale dangereux. Si le Royaume-Uni est l'un des pays les plus endeuillés au monde, il est aussi l'un de ceux dont l'activité a été le plus affectée, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyant une chute historique de plus de 10% du Produit intérieur brut cette année.