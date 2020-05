Royaume-Uni : le message exceptionnel de la reine Élizabeth II pour le 8 mai

Rare et réservée aux moments graves, l'allocution de la reine Elizabeth II est toujours très écoutée. Comme son père il y a 75 ans, elle s'est exprimée à l'occasion de l'anniversaire du 8 mai 1945. À la porte de leur maison ou dans les rues, les Britanniques ont observé deux minutes de silence. Jusque tard dans la soirée, ils n'ont cessé de chanter "We'll meet again", une chanson destinée à relever le moral des troupes pendant la guerre.



