Royaume-Uni : le ministre de la Santé Matt Hancock s'excuse après des accusations d'infidélité

Il a montré le mauvais exemple et risque de le payer cher. Le ministre de la Santé britannique Matt Hancock s'est excusé ce vendredi d'avoir enfreint les règles anti-Covid après qu'un tabloïd a révélé qu'il entretenait une liaison avec une conseillère, provoquant des appels à la démission. The Sun publie en première page une image tirée d'une caméra de surveillance où on voit l'homme marié et père de trois enfants embrasser Gina Coladangelo, une amie de longue date, dans son bureau le 6 mai, à une période où les accolades étaient interdites.