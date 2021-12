Royaume-Uni : le ministre du Brexit démissionne, nouveau coup dur pour Boris Johnson

La situation ne s'arrange pas pour Boris Johnson. Déjà affaibli, le Premier ministre britannique a perdu samedi soir son secrétaire d'État chargé du Brexit, invoquant des désaccords politiques. Après la révélation de l'information par le journal Mail on Sunday, Downing Street l'a confirmée en publiant la lettre de démission de David Frost et la réponse du chef du gouvernement.

Boris Johnson s'est dit "désolé" de la démission de David Frost, lui exprimant sa gratitude pour le travail qu'il a accompli. Dans les rangs de la majorité, le député Andrew Bridgen a estimé qu'il s'agissait pour Boris Johnson d'un "moment décisif". "Il doit changer ou partir", a-t-il déclaré sur Times Radio. Sur Twitter, cet ardent Brexiter a souligné que le chef du gouvernement était "à cours de temps et d'amis pour tenir les promesses et la discipline d'un véritable gouvernement conservateur".

Pour contrer ce "raz de marée", Boris Johnson mise sur une campagne massive de rappel vaccinal et de légères restrictions. Mais il a essuyé une fronde dans son propre camp mardi au Parlement : 99 députés de son camp ont voté contre l'instauration d'un pass sanitaire pour les grands événements, jugée liberticide, mesure finalement adoptée grâce aux voix de l'opposition travailliste. Samedi, 90.418 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, en léger recul par rapport à la veille (plus de 93.000) et après trois jours consécutifs de nouveaux records quotidiens.

Deux ans après son triomphe électoral sur la promesse de réaliser le Brexit, Boris Johnson se trouve cerné par les scandales et a essuyé cette semaine une fronde de son camp à propos des mesures contre le Covid-19. Déjà l'un des plus touchés en Europe par la pandémie, le Royaume-Uni est confronté à une flambée des contaminations liée au variant Omicron.

Les révélations par les médias, ces dernières semaines, de plusieurs fêtes ayant eu lieu à Downing Street à l'hiver 2020, alors que les Britanniques étaient soumis à de fortes restrictions destinées à freiner la pandémie de coronavirus, ont aussi ajouté de l'huile sur le feu.

Une vidéo d'une répétition de conférence de presse a fuité, montrant une des conseillères de Boris Johnson hilare, plaisantant à propos de l'une de ces fêtes. Allegra Stratton a depuis démissionné et une enquête interne est en cours, dont les résultats potentiellement ravageurs sont attendus dans les jours qui viennent. Les journaux The Guardian et The Independant affirment que Boris Johnson avait en outre participé à un pot à Downing Street le 15 mai 2020, malgré les restrictions sanitaires.