Royaume-Uni : le "Novitchok", une arme chimique redoutable à l'origine d'un nouvel empoisonnement

La rapidité d'action, elle, dépend du mode d'administration. Une inhalation à forte dose peut provoquer la mort en quelques minutes. Le processus est plus long si l'agent pénètre dans le corps non pas via le système respiratoire mais via la peau. Dans ce cas, "les premiers symptômes surviennent 20 à 30 minutes après l'exposition initiale et ensuite, le processus d'empoisonnement peut être rapide si la dose est élevée", relève l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Dans des conditions normales, les agents innervants se présentent sous forme liquide, plus ou moins fluide.





Si le terme Novitchok est peu connu du grand public, certains agents innervants sont en revanche plus connus. Par exemple le sarin et le VX.. Le premier a été utilisé à plusieurs reprises en Syrie depuis 2013, et dans un attentat dans le métro de Tokyo en 1995. Le second a servi à assassiner le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en février 2017.





Selon les experts, la procédure de soins classique dans le cas d'un empoisonnement avec un agent innervant est de stabiliser les fonctions vitales du corps (respiration, battements du cœur). Parallèlement, il faut administrer au patient de l'atropine, médicament de base utilisé pour combattre les symptômes des agents innervants. Celle-ci bloque les récepteurs de l'acétylcholine pour empêcher son accumulation dans le système nerveux. Le temps, si le traitement fonctionne, de permettre au corps d'évacuer l'agent innervant et de produire à nouveau l'enzyme qu'il ciblait.